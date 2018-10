Novemberben Nemzeti Videojáték Múzeum nyílik az Egyesült Királyságban

Állandó videojátékos tárlat nyílik hamarosan az Egyesült Királyságban fekvő Sheffield városában, ahol november 24-én nyitja majd meg a kapuit a Nemzeti Videojáték Múzeum névre keresztelt intézmény.

A röviden NVM részeként, miközben innovatív tárlatok és bemutatók várják a látogatókat a videojátékok történelméből, az egészet átitatva megfelelő mennyiségű kulturális körítéssel, miközben az egyedülálló kiállításokból megismerhetjük az iparágat a kezdetektől egészen napjainkig.A Nemzeti Videojáték Múzeum alapját a korábban Notthingamban működött, szeptember elején azonban bezárt National Videogame Arcade adja majd, ezáltal az ott lefektetett hagyományokat folytatják tovább, miközben helyet biztosítanak eseményeknek, fesztiváloknak, valamint annak is, hogy a fejlesztők és a játékosok találkozzanak egymással.A múzeumnak egyébiránt olyan támogatói vannak már most, mint Ian Livingstone (Fighting Fantasy, Games Workshop), Andy Payne (British Esports Association), Sumo Digital (LittleBigPlanet 3, Sonic & Sega All-Stars Racing), Rebellion (Sniper Elite), Rami Ismail (Nuclear Throne, Luftrausers) és Masaya Matsuura (PaRappa the Rapper).