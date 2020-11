Novemberben jön a Genshin Impact első nagyobb frissítése

Mintapéldája a Genshin Impact annak, hogy miként kell pazarul tető alá hozni egy free-to-play játékot, és ami a legjobb az egészben, hogy hamarosan meg is kapjuk az első nagyobb tartalmi frissítését, lévén árulkodtak egy kicsit a fejlesztők.

A New Star Approaches cím alatt érkezik az 1.1-es frissítés, ami 2020. november 11-én várható PC-re, PS4-re, iOS-re, valamint az Androidos változatba. Hogy mit várhatunk ettől a frissítéstől? Vadonatúj kalandokat, történeteket, karaktereket, szezonális eseményeket, valamint egy reputációs rendszert.Ezenfelül azt is megerősítették az alkotók, hogy PS5-ön a visszafele kompatibilitásnak köszönhetően a Genshin Impact is nyúzható lesz, feljebb csavart grafikai teljesítmény és gyorsabb töltési idők mellett.

