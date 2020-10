Novemberben ismét kap egy szezonbérletet a Borderlands 3

Szerencsére nem kell csüggednie a Borderlands 3 rajongói táborának, ugyanis a Gearbox bejelentette, hogy novembertől kezdve ismét kaptunk egy új szezonbérletet, melynek keretein belül friss tartalmakra teszünk szert.

A sort a Designer's Cut nyitja, mely egy totál új képességfával egészíti ki a kontentet, illetve ez hoz egy új játékmódot is, az Arms Race-t., amikor is a fejlesztők egy Twitch stream berkein belül konkretizálják a tartalmi részleget.A szezonbérlet november 10-én startol, ekkor jelenik meg az említett DLC is, míg ezt a Director's Cut expanzió követi majd, várhatóan jövő tavasszal - erről azonban még semmit nem tudni. Várjuk a további információkat!