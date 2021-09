Novemberben érkezik PC-re és konzolokra a My Singing Monsters Playground című partijáték

A Sold Out és a Big Blue bubble kettőse bejelentette, hogy most novemberben leszállítják PC-re és konzolokra a My Singing Monsters franchise következő darabját, amely egy parti játéknak ígérkezik.

My Singing Monsters Playground ban három különböző kategóriát találunk majd, azokon belül is 20 partijáték fogad mindenkit. A premiert november 9-ére tűzték ki, és olyan szörnyeket irányíthatunk majd, akiket ebből az univerzumból más megismerhettünk. Sőt mi több, különféle szigeteket fedezhetünk fel, valamint olyan területeket, amik ismerősnek hathatnak a franchise-ból.Az új gameplay trailert láthatjátok az alábbiakban, így megleshetitek ti is a PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, Xbox Series S / X-re és Nintendo Switch-re megjelenő My Singing Monsters Playground ot!