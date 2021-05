Novemberben érkezik next-gen konzolokra a GTA V

Tavaly bejelentette a Rockstar Games, hogy érkezik a next-gen konzolotok kínálatába is a GTA V, azonban egészen eddig halvány lila fogalmunk sem volt róla, hogy mikor is várhatjuk, hogy a harmadik generációjába is belép a népszerű gengszterszimulátor.

A Rockstar és a Take-Two kettőse most megerősítette , hogy a szóban forgó játék PS5-re, Xbox Series S-re és Xbox Series X-re várhatóan november 11-én fog megjelenni. A javított grafika és teljesítmény mellett néhány új feature-t is várhatunk, de várhatóan a premier napjáig érkezik majd egy olyan kedvcsináló, amiben részletezik, hogy miben is lesz több az újgenerációs variáns.Emellett a GTA III huszadik évfordulója miatt úgy döntött a Rockstar, hogy hamarosan kiadnak egy frissítést, ami a klasszikus, első 3D-s GTA köré fog épülni.