Novemberben érkezik Luke, a Street Fighter V: Champion Edition legújabb karaktere

Megtörtént a hivatalos bejelentés a Street Fighter V: Champion Edition ötödik szezonjának letölthető tartalma kapcsán, miszerint az új jövevények Oro és Akira Kazama augusztus 16-án szállingózik be a kínálatba.

A Capcom ezenfelül nem volt rest prezentálni számunkra egy teljesen új karaktert is, nevezetesen Luke-ot, aki majd novemberben csatlakozik a harcosgárdához. Oro ugyebár a Street Fighter III-ban bukkant fel első körben, most pedig így az ötödik részben ismét tiszteletét teszi a jól ismert remete figura. Mindeközben Akira Kazama egy teljesen friss húsként ugrik be a bunyókba, hiszen ő még 1997-ben debütált a Rival Schools szériában.Augusztus 16-án egy új pálya is jön, a Rival Riverside, de egyébként Luke-hoz is kaptunk egy ütős kis felvezetést. Lesd meg:

