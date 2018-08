Végre napra pontos megjelenési dátumot kapott az 505 Games és az OtherSide Entertainment kooperációjában készülő Underworld Ascendant , mely az Ultima Underworld szellemi örökségét ápolva egy igencsak régi vágású akció-RPG lesz a sorban.

Most pedig már azt is tudjuk, hogy nem kell sokáig várnunk rá, hiszen a hírek szerint az Underworld Ascendant érkezését egy kis csúsztatás után november 15-re tűzték ki a készítők, noha ez az időpont egyelőre csak a PC-s változatokat érinti, konzolokra még nem tudni, hogy mikor érkezik.Vélhetően nem mostanában, az OtherSide Entertainment ugyanis jelenleg igencsak elfoglalt, hiszen a System Shock remake is keményen készülődik a kezeik között.