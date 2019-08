Novemberben érkezik az Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir

A Microids bejelentette, hogy még idén ősszel felkerül a boltok polcaira az OSome Studio által fejlesztett legújabb Asterix & Obelix videojáték, így újra nagy kalandra indulhatunk a két ismert gall mesehőssel.





Az Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir várhatóan, amit egy friss és egyben kapcsolódó trailer vezetett fel számunkra, melynek utolsó másodperceiben a játék első mozgóképeit is megtekinthetjük.Ez alapján sok változás nem várható a korábbi részekhez mérten, az ismert gall páros új kalandjában ugyanis újfent hőseink speciális képességei, az akciók és a fejtörők kapják a központi szerepet, szuper rajzfilmes körítés társaságában.Akinek megtetszett az Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, annak jó hír, hogy két speciális kiadásban is begyűjtheti majd! Az egyik egy sima limitált csomag lesz két mini-figurával, míg a valódi gyűjtői kiadáshoz ezek mellé egy 15 centiméteres nagy figura is jár majd Obelix és Dogmatix főszereplésével.

