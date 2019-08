Novemberben érkezik az Age of Empires II: Definitive Edition

Várható volt, hogy gamescom ide vagy oda, a Microsoft nem szolgál majd nekünk túl nagy bejelentésekkel az Age of Empires-sorozat kapcsán - dacára minden korábban tett ígéretüknek.

Ennek megfelelően az Age of Empires IV-ről - egyelőre legalábbis - semmit sem hallottunk még, ellenben a kölni események alkalmából rendezett Inside Xbox livestreamen pár pillanatra szerepet kapott az Age of Empires II: Definitive Edition , méghozzá azért, hogy megismerhessük a hozzá kapcsolódó pontos megjelenési dátumot.Ennek köszönhetően már karikázhatjuk is be a naptárunkba, hogy, méghozzá kizárólag PC-re, alig pár nappal a játék 20 éves évfordulója előtt.