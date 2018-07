Novemberben érkezik a Ride 3, látványos videóval ünnepelhetjük

A Milestone csapata egy friss videó társaságában bejelentette, hogy olyan állapotba került a Ride 3 című motoros játék, hogy most már megjelenési dátummal is tudnak szolgálni hozzá a száguldozás megszállottjainak legnagyobb örömére.

Így kiderült, hogy a Ride 3 a tervek szerint, mint minden idők egyik legalaposabb motoros versenyjátéka, melynek helyszíneit drónokkal szkennelték be a tökéletesebb összhatás érdekében.Utóbbit vehetjük szemügyre a gyakorlatban is az alábbi videón, lévén a fejlesztők megmutatták, hogy miként is alkották meg a játékban gyakorlatilag egy az egy arányban az olaszországi Strada della Forra helyszínt.

