Novemberben érkezik a Destiny 2?

Izgalmas szóbeszédek bukkantak fel a Reddit legsötétebb bugyraiban néhány jól informált felhasználótól a Destiny 2 kapcsán, amiről így erősen pletykagyanús részletek érkeztek, amelyek feldolgozását ennek megfelelően tegyétek meg.

A kiszivárgott részletek alapján a játék folytatása nem egyszerűen csak egy kettes számmal gyarapodik a cím tekintetében, hanem anévre keresztelődik, és a történet szerint kronologikusan követi majd a The Taken King expanzió eseményeit, ennek megfelelően miután a Cabal erők megtámadták a várost, a Torony védtelen maradt, így annak rendje és módja szerint el is foglalták, a folytatásban tehát az lesz az Őrzők feladata, hogy megtámadják és visszafoglalják az idegenektől a metropoliszt.A Bungie állítólagosan már most felkészült arra, hogy számtalan bővítménnyel gyarapítsák a későbbiekben a játékot, ennek megfelelően, amely 2018 őszén érkezhet, de közben 1-2 havonta kisebb tartalmakkal és eseményekkel is bővülhet a felhozatal.További érdekesség, hogy a készítőkkészítenek a folytatáshoz, amit az alapoktól írtak újra, ennek megfelelően minden, amit eddig elértünk, az megmarad az első részben, vagyis sem karaktereket, sem mást nem örökíthetünk át. Destiny 2 egyébiránt a tervek szerint még az idén megjelenhet majd, sőt mi több,számíthatunk rá immáron PC-re is, de tervben van PS4-re, PS4 Pro-ra, Xbox One-ra és Xbox Scorpio-ra egyaránt.