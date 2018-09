Novemberben állnak le a WildStar szerverei

Nemrégiben már bejelentette az NCSoft, hogy hamarosan lelövik a sci-fi MMORPG WildStar szervereit, amihez most hivatalos dátumot is kaptunk, viszont apró vigasz, hogy a fejlesztők még addig is készülnek néhány meglepetéssel a játékosoknak.

Egészen konkrétan, addig is viszont mindenki számára dupla annyi XP jár, néhány erősítés is dukál majd a játékosoknak, illetve hab a tortán, hogy egészen a szerverek lelövéséig minden egyes héten szezonális eventekkel várják a nagyérdeműt.A hivatalos oldalon lévő közleményből továbbá kiderül, hogy mostantól nem lehet majd valódi pénzért vásárolni játékon belül, illetve a tárgyak esési rátája is jócskán meg lett növelve. Kár érte, hangulatos kis MMO volt, viszont egyszer minden jónak eljön a vége, így is fantasztikus négy évet tudhatnak maguk mögött a fejlesztők.