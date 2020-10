Novemberben a No Man's Sky is elérhető lesz PS5-re és Xbox Series X-re

Nem marad újgenerációs frissítés nélkül a No Man's Sky - jelentették be mindezt hivatalos honlapjukon a Hello Games munkatársai, akik elmondták, hogy PS5-re és Xbox Series X-re egyaránt elérhetővé teszik sokat szenvedett alkotásukat.

A kérdéses frissítést a 3.10-es patch hozza majd el az alkotáshoz, és mindenkinek ingyenes lesz abban az esetben, ha PS4-re vagy Xbox One-ra már megvásárolták korábban a játékot, ilyenkor a mentések és a korábbi eredmények egyaránt átvihetők lesznek, de természetesen külön, illetve direkt újgenerációs verziókat is beszerezhetünk majd, ha korábban még nem volt dolgunk a No Man's Sky élményével.A játék a crossplay támogatás mellett, az új kontrolleren a haptikus visszajelzést, valamint a 3D audiót, miközben mindkét platformon futtathatjuk az alkotást 4K és 60fps mellett. Kedvcsináló is érkezett:

