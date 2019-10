Napra pontos megjelenési dátumot kapott végre a Maze Theory, a PlayStack és a BBC közös produkciójában bemutatkozott Doctor Who: The Edge of Time című VR-játék, mely a népszerű brit időutazós sorozatra épül fel.

Kiderült ugyanis, hogy a Doctor Who: The Edge of Time , mely esetünkben a támogatott headsetek tekintetében az HTC Vive-ot, az HTC Vive Cosmos-t, az Oculus Riftet, az Oculus Questet és a PlayStation VR-t jelenti.Ha még nem hallottál volna a játékról, mely valóban kiemelkedő VR-élményekkel kecsegtet a rajongók számára, előkerestük neked a Doctor Who: The Edge of Time legutóbbi kedvcsinálóját, mely alapos bemutatót ad az alkotásról.

