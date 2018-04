November első hétvégéjén indul a BlizzCon 2018

Idén sem hagy minket BlizzCon expó nélkül a Blizzard, ezáltal a hagyományoknak megfelelően megint őszre tervezte be szokásos eseményét a kiadó, amihez most pontos dátum is érkezett végre.

Mint ebből megtudtuk, a BlizzCon 2018 az idei évben november első hétvégéjén, azaza jól megszokott Anaheim Convention Centerben, ahol bizonyára idén is izgalmas bejelentések és nagy események várnak ránk.Konkrét részleteink nincsenek még, ám mi idén is várjuk azt a WarCraft IV bejelentést, sőt itt lenne már az ideje valami Diablo-hírnek is a Blizzard háza tájáról, de biztosan kapunk friss részleteket az Overwatch, a Hearthstone és a Heroes of the Storm kapcsán.