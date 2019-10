November elején kipróbálható lesz a One Punch Man: A Hero Nobody Knows zárt bétája

Bőven a megjelenés előtt kipróbálhatják a rajongók a Bandai Namco jóvoltából a One Punch Man: A Hero Nobody Knows című bunyós játék zárt bétáját, amire kevesebb mint egy hónapon belül sor kerülhet majd.

A Spike Chunsoft fejlesztésében készülő alkotás a 3v3 fős küzdelmekre koncentrál, IDE kattintva pedig bárki regisztrálhatja magát a kapcsolódó zárt bétára, melynek részeként nem tudjuk, hogy mekkora tartalmat kapunk, az viszont biztos, hogyEbben az intervallumban összesen négy lehetőséget kapnak majd a rajongók arra, hogy elindítsák a zárt bétát - vélhetően mind a négy alkalommal más tartalommal -, noha ezt követően sokáig nélkülözniük kell a játékot, mert a One Punch Man: A Hero Nobody Knows csak valamikor jövőre jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

