November 4-én rajtol el az Apex Legends Steamen

Hamarosan ismét beáramolhat egy vadonatúj közönség az Apex Legends berkeibe, tekintve hogy heteken belül megejti a Respawn Entertainment a Steames premiert, ráadásul pont ugyanazon a napon, amikor az új évad is startol.

November 4-én várhatjuk a Steames megjelenést és a hetedik szezon debütálását is, ha minden a tervek szerint alakul, ugyanakkor üröm is van az örömben, lévén. Az volt a terv, hogy még idén kiadják a hibridkonzolra a battle royale-t, viszont új megjelenési dátumot nem hirdettek meg.Értelemszerűen PC-n Originen is elérhető lesz a továbbiakban a program, szimplán csak kiegészül a platformok sora a Steammel. Minden eredményünket átvihetjük egyikről a másikra, úgyhogy még emiatt sem kell aggódnunk!