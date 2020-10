November 23-án jelenik meg a World of Warcraft: Shadowlands expanzió

Már nagyon régóta Shadowlands hype-ban ég szinte a komplett World of Warcraft közösség, hiszen a legújabb expanzió megint szállít egy kazal finomságot a több évtizede hatalmas népszerűségnek örvendő MMORPG-hez.

A Blizzard most bejelentette hivatalos keretek között, hogy a közönség legkorábban november 23-án élvezheti majd a kiegészítő által nyújtott izgalmakat, tekintve hogy ekkorra várhatjuk a Shadowlands végleges debütálását. Eredetileg ugyebár októberben akarták kiadni, de végül halasztották, és most már tudjuk a pontos dátumot, hogy mikorra.Helyi idő szerint nálunk pontban akkor zsákolható be majd a dolog, amikor éjfélt üt az óra, ergo hivatalosan