A sanghaji ChinaJoy esemény részeként a Capcom egy friss demót vitt magával a Mega Man 11 -ről a rajongóknak, aminek köszönhetően mindenki lehetőséget kapott arra, hogy élőben próbálhassa ki a játék PS4-es változatát.

Ezt a demót állította a középpontba az a live stream is, aminek rögzített verzióját mi is meg tudjuk mutatni nektek az alábbiakban, ezáltal hiába mutatták be a világ másik felén, most mi is megismerkedhetünk a kipróbálható változattal, méghozzá 25 percen keresztül.A nosztalgikus pillanatok tömkelegét tartalmazó videón egyébiránt nem említik, de, lévén október 2-án számíthatunk rá PS4 mellett PC-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

