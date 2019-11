Nosztalgikus eventtel ünnepelhetjük a World of Warcraft 15. évfordulóját

Egészen hihetetlen, de idén már 15 éve annak, hogy elindult világhódító útjára a World of Warcraft , aminek apropójából a készítők egy rendkívül nosztalgikus eventet indítottak el, melyet ráadásul hónapokon át élvezhetünk.

A 2020. január 8-ig meghirdetett esemény részeként ugyanis visszatért a játékba több olyan raid, melyek még a The Burning Crusade, a Wrath of the Lich King vagy a Cataclysm kiegészítők korszakában voltak aktívak, de időközben a készítők valamiért eltávolították őket, így végigjátszásukkal, és ikonikus boss küzdelmeik teljesítésével nemcsak, de egy extra achievementre is szert tehetnek.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, az event sok kicsi apróságot is felvonultat majd, így feloldhatunk újabb mountokat, kapunk extra battle petet, belépési jutalmakat, sőt mi több, a Korrak's Revenge battleground is bekerül a játékba.