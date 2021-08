Norman Reedus szerint már tárgyalnak a Death Stranding 2-ről

Bár Kojima a Death Stranding végén tökéletesen elvarrt minden szálat, ezzel kizárva a folytatás lehetőségét, azonban Norman Reedus, a játék sztárja most elmondta, hogy már tárgyalnak a második részről.

Egy portugál nyelvű interjú alapján hallani az infóról, ahol Reedus a fentebb írt infót elhintette . És nagyjából ezzel be is zárul a kör - nem tudni, miről szólhatna a folytatás, azt sem, hogy mikor lehet az egészből bármi, azt meg pláne nem, hogy lesz-e bármi a projektből.Ha esetleg mégis lesz Death Stranding 2, abban biztosak lehetünk, hogy megközelítőleg a generáció végén lesz belőle bármi is - ismerve legalábbis a tényt, hogy Kojima szeret elszüttyögni a munkáin, elnézve a játékfejlesztési tempóját.