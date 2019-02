Norman Reedus már a The Walking Deadben sem takargatja Death Stranding tetoválását

Norman Reedus azon túl, hogy korunk egyik legvagányabb színésze, az egyike azoknak is, akik nem félnek felvállalni magukat, így a híresség például mindig nyíltan kiállt a videojátékok mellett, sőt mi több, tetoválásait sem takargatta soha.





Most pedig valami olyan dolgot tett, ami ezt a kettőt egyesíti, hiszen bizonyára sokan emlékeznek még a színész kezén a Death Stranding tavalyi E3-as trailerében megjelent koponyás tetoválásra, amiről megtudtuk, hogy nem egy átmeneti rajz volt, hanem valódi tetoválás, amit Norman takargatni sem tud majd nagyon, lévén a kézfején kapott helyet.A hírek szerint pedig nem is nagyon akarja takargatni, így a The Walking Dead-sorozat kilencedik évadának kilencedik epizódjában, így az egyik jelenetben - a spoiler miatt inkább nem konkretizálnánk -, szépen látható, amint a kézfején ott virít a Death Stranding -hez kapcsolódó koponya.