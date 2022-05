Norman Reedus gyakorlatilag megerősítette, hogy készül a Death Stranding 2

Úgy tűnik, hogy a színész Norman Reedus legutóbbi nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy egy új Death Stranding játék készül az első játék folytatásaként - a Hideo Kojima játékában Samet alakító sztár nemrég részt vett egy Leo Editnek adott interjúban, és lazán azt mondta, hogy "most kezdtük el a másodikat".

Kojima következő projektje(i)ről már egy ideje folynak a találgatások, de sem a Death Stranding folytatását, sem bármi mást nem jelentett még be az alkotó (bár már volt róla szó).A Leo Edit interjúja egy ponton a Ride With Norman Reedus utolsó évadáról és más projektekről kérdezte Reedust, mielőtt a Death Stranding forgatásáról beszélt volna, amire Reedus így válaszolt: "Most kezdtük el a másodikat".A kérdésben több projektet is említettek, így Reedus válasza kétértelmű lehetett volna, de a "hogyan jött ez össze?" kérdés után a következő kérdés után. Reedus csak a Death Strandingről beszélt, hogy megerősítse, hogy a "második" megjegyzése valóban a játékra vonatkozott.