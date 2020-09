Nolan North próbálja elintézni, hogy készüljön egy új Deadpool-játék

A hét évvel ezelőtti Deadpool -játék habár nem váltotta meg a világot, de egy abszolút ütős és méltó adaptáció volt a nagyszájú zsoldos karaktere köré fűzve, azonban azóta nem kaptunk sajnos sem folytatást, sem szellemi örököst.

Nolan North, avagy Deadpool játékbeli szinkronhangja most kifejtette vágyát, hogy ő bizony szeretne nagyon egy új részt, sőt mi több, próbálja meggyőzni a Marvelt, hogy adjanak a karakternek még egy esélyt. Sőt, még azt is pedzegette, hogy Ryan Reynolds-ot is beszervezhetnék egy cameo erejéig, aki meg ugyebár a filmekben formálja meg Wade Wilsont.Ismerve az említett színészt, garantáltan belemenne a mókába, de mi már azzal is elégedettek lennénk, ha tényleg kigördülne egy új Deadpool -játék valamelyik stúdió műhelyéből.