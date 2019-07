No More Heroes feldolgozásokról pletykálkodott Suda51

Egyre biztosabb, hogy hamarosan végre PS4-en is élvezhetjük majd a legendás No More Heroes-sorozat élményét, Suda51 ugyanis a háttérben megkezdte az intézkedést a kultikus videojátékok feldolgozása ügyében.

Erről pletykálkodott az alkotó személyesen a Dengeki Online munkatársainak, a japán magazinnak ugyanis elmondta, hogy a Grasshopper Manufacture nevében jelenleg is tárgyalásokat folytat a Marvelous csapatával arról, hogy a No More Heroes és a No More Heroes 2 feldolgozásai egyaránt elkészülhessenek PS4-re (legalábbis első körben).Suda51 elmondása szerint, tehát hamarosan talán bővebb részletekkel is tud majd szolgálni a rajongóknak arról, hogy mire jutottak a téma kapcsán.