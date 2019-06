No More Heroes 3 bejelentést is kapunk az idei E3-on?

Nem fér a bőrébe Goichi Suda, aki a Grasshopper Manufacture vezéreként úgy tűnik, hogy nagy bejelentésre készül az E3-on, merthogy a legendás japán játékguru a hétvégén bejelentette: ő is ott lesz az idei expón.

Ha pedig már ott van, akkor nagy valószínűséggel be is jelent valamit, bár ezt csak mi mondjuk most, hiszen az üzenet mellett a Twitteren egy kép is napvilágot látott,Ez alapján sokan úgy vélik, hogy Suda51 nem kisebb célzattal megy el az idei E3 expóra, minthogy bejelentse a rajongók számára a No More Heroes 3-at, de hogy melyik konferencián, vagy milyen formában, az egyelőre kérdéses.