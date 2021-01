Nintendo Switch-re tart a Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Az EA még tavaly júniusban jelezte a rajongók számára, hogy idén nyárig összesen hét videojátékot hoznak el Nintendo Switch-re, és a Burnout Paradise Remastered, az Apex Legends és a Lost in Random képében majdnem a felét már teljesítették is.

Egy friss GameFly lista idő előtti kiszivárgásának köszönhetően pedig most kiderült, hogy a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville lehet a következő alkotás a sorban, lévén listáztak ebből a játékból egy Complete Edition-t, melynél a platformok között kizárólag a Nintendo Switch-et találtuk.Bár hangsúlyoznánk, hogy a híre egyelőre nem hivatalos, ugyanakkor a listán egy megjelenési dátummal is találkoztunk, ennek tanúsága szerint a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville . Várjunk türelemmel a hivatalos bejelentésre!