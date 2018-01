Nintendo Switch-re látogat a Donkey Kong Country: Tropical Freeze és a Hyrule Warriors

A Nintendo ma délután egy rögtönzött Nintendo Direct Mini részeként egy sor bejelentéssel szolgált a Switch-tulajdonosok számára, amelyek kapcsán a legfontosabb alighanem az volt, hogy újabb korábbi Wii U-exkluzív címek érkezhetnek meg hamarosan a platformra.

Napra pontosan május 4-én például Nintendo Switch-re is elérhetővé válik a, avagy a legendás majom nagyszerűen sikerült, de a Wii U sikertelensége miatt kevés figyelmet kapott kalandja, melyet a Retro Studios készített el három évvel ezelőtt, és a sorozatra jellemző klasszikus, oldalnézetes platformer élményével nyűgözte le a játékosokat.Donkey Kong kalandjai mellett azonban a Zelda-mellékszálként megismert Hyrule Warriors is eljön Nintendo Switch-re! A korábban Wii U-ra és 3DS-re megjelent alkotástcímmel kell majd keresnünk a konzolon, de ezúttal nemcsak egy alapos megszépülést, hanem a korábban megjelent összes extra tartalmat is megkapjuk egy új Link és Zelda küllem társaságában, melyek a Breath of the Wild-ra emlékeztethetnek minket. Pontos dátum ebben az esetben nincs, de ez is tavasszal érkezik!