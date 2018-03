Nintendo Switch-re jön az utolsó South Park RPG, az Okami HD és a Little Nightmares

A tegnap esti órákban a Nintendo egy újabb röpke prezentációval szolgált a rajongóknak egy aktuális Nintendo Direct részeként, aminek jóvoltából kiderült, hogy egy sor külső fejlesztésű játék portja jelenhet meg hamarosan Switch-re.

Mint megtudtuk várhatóan még, amit a rajongók kapásból az első két DLC csomag (Danger Deck és From Dusk Till Casa Bonita) társaságában zsebelhetnek be maguknak.A külsős fejlesztők alkotásai közül szintén, így a Tarsier Studios 2D-s horror-platformerére május 18-tól csaphatunk majd le teljes amiibo-támogatással, valamint az eddig megjelent összes DLC csomaggal a fedélzeten.Rajtuk kívül a Capcom részéről az Okami HD kínálata is újabb platformmal bővül, még idén nyáron ugyanis ez a különleges alkotás szintén beroboghat Nintendo Switch-re, de dobozos kiadás a tervek szerint nem várható hozzá, csak és kizárólag digitális.

