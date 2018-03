Nintendo Switch-re is megjelenik a legendás Flashback

A Microids bejelentette, hogy terveik szerint még idén nyáron elhozzák Nintendo Switch-re is a Delphine Software által még 1992-ben Amigára kiadott, és mára klasszikus státuszt elért Flashback című platformert.

Az évek során számtalan egyéb rendszerre megjelent alkotás a 25. évforduló alkalmából megjelent gyűjtői kiadást hozza el a platformra, ami több kézzel fogható extrát is tartogat majd, ezáltal egy 24 oldalas kézikönyvet, egy exkluzív fémkártyát, valamint egy klasszikus cartridge-stílusú fémdobozt is, méghozzá az alkotás újravett zenéivel együtt.A Flashback várhatóan június 7-én jelenik majd meg Nintendo Switch-re, amihez a Microids egy kis felvezetőt is készített már, ami inkább a kiadás sajátosságaira összpontosít.

