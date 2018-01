Nintendo Switch-re is megjelenhet a South Park: The Fractured but Whole?

Miután a Nintendo Switch bődületes sikert aratott az elmúlt hónapokban, lassacskán minden eddig megjelent videojáték beszállingózik a platformra, így nem kizárt, hogy a következő nagyágyú a South Park: The Fractured But Whole lehet.





A PC-re, PS4-re és Xbox One-ra már tavaly megjelent szerepjáték kapcsán ugyanis egy ausztrál internetes áruház, név szerint a Sanity listázta és előrendelhetővé tette a játék Nintendo Switch-es változatát, amihez ráadásul, vagyis ha igazak a fentiek, a bejelentés is itt van már a kanyarban.Egyelőre azonban a bizonyítékok tükrében is csak pletykának tekinthetjük a fentieket, de ami tény az tény, amelyik játék számított a közelmúltban, és számít a jövőben, az Nintendo Switch-re is megjelenik előbb vagy utóbb, ezáltal a South Park: The Fractured But Whole sem maradhat ki a sorból.