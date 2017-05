Nintendo Switch-re is megjelenhet a Call of Duty WWII?

Több árulkodó jel is felbukkant azzal kapcsolatban, hogy az Activision talán Nintendo Switch-re is megjelenteti majd a Call of Duty WWII -t, amiről hivatalos részletek bár még nincsenek, ellenben két érdekes történés is alátámasztja mindezt.

Nous recevons deux représentants de l?armée canadienne qui nous parlent de leur expérience et leur métier ! COD #onaçadanslsang pic.twitter.com/jZQkao2HvE — Beenox (@BeenoxTeam) 2017. május 12.





Az egyik, hogy az Activision kötelékébe tartozó Beenox munkatársai - akik történetesen nagymesterei voltak a Nintendo Wii U-s fejlesztéseknek -, nemrégiben egy olyan képet tettek fel Twitter-fiókjukra, amelyeken kanadai katonákkal mutatkoznak, egyikük pedig Call of Duty WWII -es pólóban feszít.Persze ez önmagában nagyon gyenge lábakon álló pletyka lenne, azonban történt még egy érdekesség, ami ezzel együtt már egy kicsit határozottabban alátámasztja, hogy a világháborús Call of Duty erre a konzolra is megjelenjen.A hivatalos honlapon ugyanis meglepő módon elérhetővé vált a minap az a lehetőség, hogy, ami viszont már több mint árulkodó egy esetleges Nintendo Switch-port kapcsán.