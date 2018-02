A THQ Nordic bejelentette, hogy Nintendo Switch-re is portolják a nagyszerű Legend of Kay: Anniversary Edition-t, aminek jóvoltából a nindzsacica emlékezetes története immáron a tizedik platformra is napvilágot láthat.

A Legend of Kay ugyanis annak idején PS2-re jelent meg, majd öt évvel később kijött Nintendo DS-re, miután pedig a THQ Nordic-hoz kerültek a jogok, ők Anniversary Edition alcímmel PC-re, Mac-re, Linux-ra, PS3-ra, PS4-re, Wii U-ra és Xbox 360-ra is leszállították.A Legend of Kay: Anniversary Edition Nintendo Switch-re várhatóan még az idén beroboghat majd, de különösebb extrákat nem várhatunk tőle, ellenben ha ismerkednél vele, az alábbi kedvcsináló alkalmas lehet ebből a célból.

