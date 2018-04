Szomorú híreket közölt ma délután a Bandai Namco csapata a Dark Souls Remastered kapcsán, hiszen bár a játék PC-s, PS4-es és Xbox One-os változatával a helyzet változatlan, ellenben a Nintendo Switch-es verziókról ez már nem mondható el.

Olyannyira nem, hogy a kiadó bejelentése szerint a korábbi tervekkel ellentétben a játék csak a nyáron roboghat be közénk erre a platformra, de hogy pontosabban mikor, azt egyelőre még nem tűzték ki, tehátMint említettük, a csúszás csak a Nintendo Switch-es változatokat érinti, tehát a többi platformra továbbra is május 25-én várhatjuk a Dark Souls Remastered -et.