Nintendo Switch is lesz a Super Bowl reklámszünetében

A Super Bowl kétségtelenül Amerika egyik legnézettebb sporteseménye, amelyre most vasárnap kerülhet majd sor, és amit milliók fognak nyomon követni világszerte, így igazán nagy figyelmet kaphat az, aki bekerül a mérkőzés valamelyik reklámszünetébe.

Ezt rendszerint horribilis összegekért igyekeznek is eladni a szervezők, és idén akár hiszitek, akár nem, de, mégpedig annak érdekében, hogy Amerikában is megtolja egy kicsit a Nintendo Switch népszerűségét.Ha téged sem érdekel a Super Bowl, akkor van egy jó hírünk: az alábbiakban te máris megtekintheted a konzolról ott bemutatni szándékozott 30 másodperces filmecskét Zeldástól, mindenestül, de alatta a kibővített változatát is, amiből a félpercnyi kedvcsináló készült.

