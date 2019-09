Ninja Gaiden 3 és Friday the 13th: The Game az októberi Games With Goldban

Nem kellett várni sokat, hogy a Sony után a Microsoft is előhozakodjon a saját havi szolgáltatásához kapcsolódó ingyen játékok kínálatával, lévén frissen robogott be az októberi Games With Gold tartalma.

Kezdjük az Xbox One-os felhozatallal: ajelzi az egyik ingyenes játékot, amit október 1-31-ig lehet tölteni, míg a hónap közepétől bezsákolható cím nem más lett, mint a, hogy a horror-rajongók is ki legyenek szolgálva.Xbox 360 szempontból van itt nekünk egyrészt egy-unk, ami ugyebár a magyar fordításban Volt című animációs mese videojáték adaptációja, valamint a legendáscsapták hozzá a csomaghoz. Talán senki nem fog vitatkozni velünk abban, hogy ezúttal a PS Plus erősebbre sikeredett, de azért ezek között is van egy-két csemege.

