Nincs tervben a modtámogatás a Switch-es Skyrim-hoz

Sokan úgy gondolják, hogy a Skyrim lelkét a moddolás lehetősége adja, és miután a Bethesda nagy nehezen elhozta az Xbox One és PlayStation 4-es változatba is, a Switch-es verziónál is vártuk volna, de most úgy tűnik ez ki marad a hibrid konzol esetben.

Todd Howard nyilatkozott a Nintendo Switch-es Skyrim kapcsán, miszerint a modtámogatás valami olyasmi, amit szeretnének elhozni azok számára, akik a hibrid konzolon játszanak a játékkal, deBár Howard elmondása alapján a konzolos Fallout 4 és Skyrim esetében a modtámogatás a vártnál jobban sült el, mindenképpen igyekeznek a Fallout 76-ot is ellátni az említett lehetőséggel, hisz úgy gondolja az úriember, hogy a modok általi teljes személyre szabhatóság az, ami hosszabb távon fent tudja tartani az érdeklődést a játék iránt.