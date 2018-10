Nincs sok esély rá, hogy újabb Fallout-játékot készítsen az Obsidian

Fallout: New Vegas mind a mai napig az egyik legkedveltebb Fallout-játék a sorozat modern érájából, ami nem a Bethesda, hanem az Obsidian Entertainment nevéhez fűződik, azonban hiába várja sok rajongó az esetleges folytatást, erre egyre kevesebb a valós esély.

A témában pedig most az Obsidian csapata is lelombozta a kedvünket, lévén a napokban egy rajongójuk kérdezett rá arra, hogy van-e bármennyi esélye annak, hogy újabb Fallout-játékon dolgozzanak, mire az Obsidian részéről csak egy fotó érkezett, rajt a felirattal:A dolog természetesen nem az Obsidian csapatán múlik, hiszen Feargus Urquhart, a stúdió CEO-ja korábban többször is jelezte már, mennyire szeretne egy újabb Fallout-játékon dolgozni, de amíg a Bethesda nem nyitja meg feléjük a kapukat, és nem zúdítja a nyakukba a jogokat, addig gyakorlatilag tehetetlenek a témában.