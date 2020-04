Nincs sok esély rá, hogy a járványhelyzet miatt először csak digitálisan jelenjen meg a The Last of Us Part 2

Merész, de ugyanakkor logikus kérdést szegeztek a minap az Official PlayStation Blogcast munkatársai Neil Druckmann, a Naughty Dog igazgatójának fejéhez, miután a múlt héten eltolták The Last Of Us Part 2 megjelenését egy ismeretlen időpontra.

A kérdés lényege az volt, hogy Druckmann mekkora esélyt lát arra, hogy a játék a kialakult járványhelyzet miatt először kizárólag digitális formában jelenjen meg, amivel kapcsolatban az igazgató kiemelte, hogy egyelőre nem született ugyan végleges döntés, de valójában nem sok esélyt lát erre.Ennek az oka pedig leginkább abban keresendő, hogy, márpedig a The Last Of Us Part 2 -t világszerte nagyon várják a rajongók, és ha megoldás születik, akkor szeretnék elérni, hogy az mindenki számára tisztességes és igazságos legyen.Neil kiemelte, hogy különféle lehetőségeket vizsgálnak, tehát tényleg kutatják a legjobb módot arra, hogy a rajongók mielőbb, de egyszerre kapják meg a játékot, miközben hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben a dolgok napi szinten változnak, ami nagyon megnehezíti a dolgukat.