Nincs még meg a Control? Sebaj, most ingyen behúzhatod!

Ma a Controlt húzhatjuk be az Epic Games Store karácsonyi akciójában, amelynek keretein belül minden nap egy másik címet zsákolhatunk be ingyen és bérmentve - ma a Remedy alkotására tudtok lecsapni.

Egy teljes napig lesz ott, utána pedig egy másik inygenes szoftver veszi át a helyét, egészen konkrétan december 27-én, 17:00-kor. Mint mindig, most is bérmentve zsebelhetitek be a játékot, és ugyanúgy a könyvtáratokban marad, mint bármely más játék, amiért esetleg pénzt fizetnétek.Bár az Epic már korábban is elajándékozta a Controlt, még mindig remek választás, ha még nem játszottál a természetfeletti akció-kalandjátékkal. Ha érdekel az ajánlat, akkor nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris ráteheted a mancsod!