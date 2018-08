Nincs kizárva a Resistance 4 elkészítése

Az Insomniac legnagyobb zászlóshajója a Spyro és a Ratchet And Clank-széria mellett egyértelműen a Resistance, egy interjú során kiderült, hogy egy negyedik felvonás elkészülése nem kizárt, viszont nem rajtuk múlik.

Egészen konkrétan James Stevensontól tudtuk meg, hogy a Sony az illetékes ebben, lévén náluk vannak a Resistance-játékok jogai, ezáltal, ha ők szeretnének a franchiseból kiadni egy újabb epizódot, akkor azt akár az Insomniac nélkül is megtehetnék, hiszen több csapat is készített már játékot a sorozatba, gondolunk itt a kézi konzolos címekre.Ettől függetlenül Stevenson elmondta,, és tekintve, hogy ők most el vannak foglalva a Spider-Mannel, felmerül a kérdés, vajon a következő nagy projektjük valamelyik már meglévő sorozatukat folytatja majd, vagy egy teljesen új IP-ben gondolkoznak?