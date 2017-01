Nincs Half Life 3 és soha nem is létezett!

Annyira kiverte a biztosítékot a rajongók között az a Game Informer által publikált beszélgetés, amelyben egy névtelen Valve alkalmazott a Half Life 3 prototípusairól beszélt , hogy a lap úgy határozott, elérhetővé teszi a rajongók számára a teljes interjút.

Ebből számtalan dolog kiderült arról, hogy miként is működik a Valve vállalati kultúrája, ezáltal megtudtuk például, hogy, noha tény és való, hogy az elmúlt években számtalan alkalmazottnak eszébe jutott mindez a cég berkein belül.Az interjúból megtudtuk, hogy legalább tucatnyi olyan eset volt, amikor kisebb csapatok, de volt, hogy egy 40 fős brigád is azzal vonult a Valve vezetése elé, hogy van egy kész elképzelésük a Half Life 3 kapcsán, azonban, így lassacskán elhaltak.A névtelen forrás szerint, ha voltak is emberek, akik nekiláttak odabent a Half Life 3-nak, apránként azt találták, hogy a vezetés átcsoportosította őket, és egyik napról a másikra valami más dolgon kellett dolgozniuk.A bennfentes szavai szerint, ami tény és való, ellenben az Episode 3-mal és a megkezdett történet lezárásával akkor is adósok maradtak, hiszen a harmadik epizód bizony be volt jelentve!