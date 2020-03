NieR: Replicant Remaster a láthatáron

A nagyon fiatal közönség között talán még az sem köztudott információ, hogy a NieR: Automatát megelőzte egy játék a franchise-ban, azonban sajnos ez eddig csak és kizárólag az előző generáción volt nyomható.

A 2010-ben megjelent NieR: Replicant újrakeverését most hivatalosan is bejelentették, így most már bizton állítható, az alkotás el fog látogatni mai platformokra, a mai igényeknek megfelelően. A remaster acímen fut, de maradjunk inkább csak a NieR: Replicant Remasternél, biztos, ami biztos.Megjelenési dátummal egyelőre nem dobálóztak, azonban az biztos, hogy a tervek szerint PS4-re, PC-re és Xbox One-ra fogják kiadni a játékot. Van már egy trailerünk is, amit az alábbiakban ti magatok is szemügyre vehettek:

