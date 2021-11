Nick Fury is érkezik a Fortnite-ba

Az utóbbi időben rengeteg Fortnite-tal kapcsolatos kollaboráció érkezett akár hivatalosan, akár pletyka formájában, most is egy új crossoverről van szó, még pedig a Marvel Moziverzumból is ismerős, fontos karakterrel.





Nick Fury,, érkezik a Fortniteba az ünnepi időszak alatt. A karakterhez érkezik egy saját hátizsák, csákány, sikló ernyő, valamint betöltőképernyő is, szóval nem igazán meglepő a kínálat. Az már annál inkább, hogy bár felismerhetően Nick Fury-ról van szó, még sem feltétlenül a filmekben is a karaktert alakító Samuel L. Jacksont vették alapul a modell megalkotása során.A Fortnite-on belüli Marvel crossoverek közül már nem ez az első, már a teljes X-Men, Bosszúállók, és a szimbióta garnitúra elérhető, sőt ha hihetünk a pletykáknak, hamarosan Pókember is csatlakozni fog a színes társasághoz. Hamarosan ráadásul a második fejezet is véget fog érni , ami előrevetíthet több nagyszabású változtatást is.