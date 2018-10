Nick Bounty címmel humoros kalandjáték fejlesztésébe kezdett Mark Darin, a Telltale volt írója

Mark Darin egyik volt annak a 250 alkalmazottnak, akit a Telltale Games egyik napról a másikra utcára tett a csőd miatt, azonban egyike azoknak is, akik nem estek kétségbe a történtek után, hanem gyorsan léptek a B-tervre.

Ez Mark esetében egy saját csapat, a Pinhead Games életre hívása, valamint egy új projekt elkészítése volt, amikor a Telltale egykori írója és dizájnere már be is mutatott Nick Bounty név alatt, sőt mi több, egy Kickstarter-kampány is elindult hozzá, aminek részeként már bőven összejött az a 10 ezer dolláros keret, ami elegendő lesz a projekt megvalósításához.A teljes címén Nick Bounty and the Dame with the Blue Chewed Shoe egy vérbeli klasszikus kalandjáték lesz, melyben a humor mellett a filmes noir hangulat kapja a központi szerepet, a főhős pedig egy detektív lesz, akivel a humoros rejtély felgöngyölítése mellett rendszeresen fejtörőket is meg kell majd oldanunk.

