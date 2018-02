Nézz meg egy újabb elragadó Shenmue III trailert

A Magic Monaco 2018 expó egyik sztárvendége volt a hétvégén Yu Suzuki, a Shenmue-sorozat atyaúristene, aki ebből az alkalomból úgy döntött, hogy nem érkezik üres kézzel prezentálni, ergo a helyszínen be is mutatott egy friss Shenmue III trailert.

Bár a videóról tudni kell, hogy legalább 50 százalékban már korábban látott pillanatokat láthatunk benne, ellenben egy halom friss képsorral is találkozhatunk, a főszerepben karakterekkel, QTE jelenetekkel és egyéb érdekességekkel.Mivel a trailer direkt az eseményre készült, illetve csak ott vetítették le,, ellenben remélhetőleg így is szívesen fogadjátok majd ezt a szűkös három percet. A Shenmue III megjelenési dátummal még mindig nem rendelkezik, de még az idei évben várjuk PC-re és PS4-re is.

