Nézz közel húsz percnyi NHL 19 gameplay videót

Hamarosan érkezik az NHL 19 , ennek apropóján pedig az EA Sports igyekszik minél jobban felültetni a játékosokat a hype-vonatra, most például az új játékmódot, az NHL Ones-t mutatják meg mozgás közben.

Az említett mód. Az NHL Ones egyaránt fog belső- és külső pályákon is zajlani, tehát változatosságból nem lesz hiány.Minden nap meg lesz jelölve egy bajnok a játékmódon belül, ezzel is motiválva a közösséget, hogy gyakoroljanak, és egyre jobban játszanak. Az NHL 19 szeptember 14-én érkezik Xbox One és PlayStation 4 platformokra, addig pedig valószínűleg még több kontentet fognak mutatni a cuccból. Az NHL Ones-t itt leshetitek meg, közel húsz percnyi elfoglaltságot jelent.

