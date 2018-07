Nézz közel húsz percnyi Anthem gameplay videót

Az idei EA Play-en mutogatott Anthem -től sokan nem voltak elájulva, nem kevesen érezték azt, hogy nem igazán tudtunk meg többet a BioWare új címéből, de most egy húsz perces gameplay videóval orvosolják ezt.

A közel húsz perces videós egyébként ugyanazt a Scars and Villainy küldetést mutatja be, amit az EA Play-en is láttunk, viszont itt rengeteg apróságra kitérnek,, és még sok egyéb nyalánkságról.Ezenfelül láthattuk a térkép egy szeletét, ami már most hatalmasnak tűnik, illetve elmondják, hogy nincs gond ha a party-ban lévő játékosok között szintkülönbség van, az Anthem -et úgy tervezték, hogy ettől függetlenül is tudjunk barátainkkal játszani. Az Anthem 2019. február 22-én érkezik PC, Xbox One és PlayStation 4 platformokra.

Nézd nagyban ezt a videót!