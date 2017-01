Nézz körül szabadon a februárban érkező Psychonauts in the Rhombus of Ruin-ban

Ha valaki esetleg elfelejtette volna, a nagyszerű Psychonauts 2 mellett egy másik Psychonauts-játékot is várhatnak a legendás sorozat rajongói a jövőben, mégpedig a kizárólag PlayStation VR-ra megjelenő Psychonauts in the Rhombus of Ruin képében.

A játékról kis túlzással a bejelentése óta nem hallottunk már, azonban néhány órával ezelőtt megtört a jég, így az első és a második rész közötti történelmi kapcsot szolgáltató műről kiderült, hogy hamarabb jön, mint korábban gondoltuk, ezáltalA teljesen új és egyben önálló kalandként érkező Psychonauts in the Rhombus of Ruin ráadásként még egy trailerrel is gazdagodott, amely igazán speciális lett, hiszen szabad kameramozgással lehetővé teszi számunkra, hogy pár másodpercig nézelődjünk egy kicsit a játék különös világában.