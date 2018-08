Ha minden a tervek szerint alakul, a Weappy Studio és a THQ Nordic holnap teszi elérhetővé legújabb alkotását, mely This is the Police 2 címmel a rendőrség mindennapjait állítja a középpontba egy sajátos, több szemszögből megismerhető történettel a középpontban.

Mivel a DualShockers magazinnak már sikerült rátennie a mancsát egy korai példányra, úgy határoztak, hogy rögzítenek belőle egy jó órányi gameplay felvételt, hogy a várakozó rajongók a gyakorlatban is megismerhessék a This is the Police 2 élményét.Merthogy egy igazi különlegességről beszélhetünk, egy, mely első körben csak PC-re érkezik holnap, ha pedig ismerkednél vele, itt a remek alkalom:

Nézd nagyban ezt a videót!